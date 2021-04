Haugesund beklager protokollbrudd – NFF krever forklaring

NTB Sport

Ifølge VG trente FKH med nærmere 20 spillere i Storhall Karmøy både torsdag og fredag. Avisen var til stede under treningene sammen med flere andre mediehus.

I toppfotballens egen koronaprotokoll står det at «trening skal gjennomføres utendørs hvor smitterisikoen er lavere».

– Vi kan bare legger oss flate. Det er ikke annet å si enn at dette var feil vurdering. Men det kom fra en god tanke i forhold til både skader og gode treningsforhold, sier Haugesunds sportslig leder Eirik Opedal til VG.

Han peker på at klubben har slitt med dårlige fasiliteter og forhold utendørs.

Elitedirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund kaller FKHs valg som «et klart brudd på treningsprotokollen». Hun minner om at all trening og alle treningskamper for tiden skal skje utendørs.

– Vi vil nå be om skriftlig redegjørelse fra klubben og vil tidlig neste uke vurdere hvordan dette tas videre, sier Klaveness.

(©NTB)