Gamst Pedersen fortsetter i Alta

Veteranen spilte også for Alta i den amputerte fjorårssesongen. Da ble det sju scoringer på 13 kamper for 39-åringen.

– Jeg har ikke ønsket å stresse med å ta en avgjørelse, og har hatt mange diskusjoner med ulike klubber i både Norge og utlandet. Til slutt landet jeg på at jeg ville fortsette på det vi begynte på her i Alta i fjor. Når sesongen ble så amputert som den ble, kjente jeg at det føltes uferdig. Nå gleder jeg meg til å komme i gang igjen, sier hovedpersonen i en pressemelding.

Gamst Pedersen har trent med Tromsdalen den siste tiden. Han var også i samtaler med 1.-divisjonsklubben Ranheim for kort tid tilbake. Torsdag sa han også til NRK at han fristet til spill i lavere divisjoner i engelsk fotball.

Til slutt var det sportssjefen i Alta IF, Aleksander Johansen, som fikk napp.

– Det er utrolig kjekt at Morten har valgt å ta en ny sesong i gult og blått. Morten er uten tvil en ressurs både på og utenfor banen og forhåpentligvis kan vi fullføre arbeidet vi startet på i fjor. Forrige sesong bar preg av en amputert start på hans Alta-karriere. Nå tar vi ny fart og går inn i årets sesong med ett smell! Vi er stolt og ydmyk over at vi har han med på laget også i 2021, sier Johansen.

Gamst Pedersen har over 250 kamper i Premier League bak seg. Han har også 83 landskamper for Norge.

