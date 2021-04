Berge i kamptroppen mot Tottenham – sjefen åpner for comeback

NTB Sport

Det bekrefter klubbens midlertidige manager Paul Heckingbottom fredag.

– Jeg tar med Sander i kamptroppen, sier Heckingbottom til Sheffield Uniteds Twitter-konto.

– Han har hatt plenty med treningsdager sammen med oss, og han føler seg sterkere og tryggere for hver eneste dag som går, tilføyer han.

Berge måtte ut med skade i ligakampen mot Manchester United 17. desember. Siden har han ikke vært på banen.

Den norske landslagsprofilen fikk påvist en lårskade det måtte en operasjon til for å få orden på. For to uker siden bekreftet Sheffield United at Berge var tilbake i trening med lagkameratene.

Midtbanespilleren deltok på landslagssamlingen i mars, men spilte ikke.

Sheffield United ligger sist i Premier League og rykker ned til mesterskapsserien foran neste sesong.

