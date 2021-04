Tidligere klubbhelt blir ny sportslig leder i Jerv

NTB Sport

1.-divisjonslaget fra Grimstad får dermed et gjensyn med spilleren som noterte seg for 129 kamper og 13 mål for klubben mellom 2015 og 2018.

– Vi er veldig stolte over å ha fått på plass Glenn i denne rollen når vi nå bygger klubben videre. Han er kjent for å ha stor autoritet både på og utenfor banen, vet hva som kreves og vil være en viktig ressurser for klubben i våre sportslige avgjørelser. Han har et sterkt navn i fotballen, og vi ser fram til å kunne benytte hans erfaring og kunnskap, sier styreleder Per Gunnar Topland til Jervs hjemmeside.

Nå skal Andersen jobbe tett med hovedtrener Arne Sandstø og assistenttrener og tidligere spiller Andreas Hagen.

Andersens karriere begynte og sluttet i Jerv. På veien var han innom Ørn-Horten, Start og Strømsgodset.

I 2010 ble han matchvinner for Godset i cupfinalen mot Follo (2-0).

