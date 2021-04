Tidligere Mjøndalen-spiller klar for Aalesund

NTB Sport

Det opplyser 1.-divisjonsklubben i en pressemelding torsdag.

30 år gamle Jansen har de siste sesongene spilt for Mjøndalen, der han kan vise til over 100 kamper. Kontrakten med Mjøndalen utløp ved nyttår.

– Han er 30 år og har mye erfaring. Han kjenner norsk fotball godt og har mange kamper både i OBOS-ligaen og Eliteserien. Han har god fysikk og er rolig med ballen. Han vil også gi oss god dødballkraft. Vi har gode referanser på ham både som type og spiller. Vi gleder oss til å få ham til AaFK, sier trener Lars Arne Nilsen.

193 centimeter høye Jansen har også en fortid i Finnsnes og Junkeren samt nederlandske Hellas Sport.

– Da jeg fikk vite at AaFK var interessert, tenkte jeg at det var spennende. Jeg trengte ikke å tenke meg om to ganger, sier han.

