Norges håndballherrer slo Latvia stort og er klare for EM-sluttspillet

Norge slo Latvia 28-23 onsdag og fulgte opp med en enda sikrere seier i torsdagens EM-kvalifiseringskamp.

17-11 til pause ble til overveldende 36-17 etter 60 minutter. Norge imponerte tross tynn motstand.

Det betyr at søndagens siste i EM-kvalifiseringen mot Italia blir betydningsløs med tanke på en plass i sluttspillet, men det hjelper at Norge blir gruppevinner slik at de får bedre seeding når gruppene i sluttspillet skal trekkes.

- Dette ble en tålmodighetsprøve, men det var betydelig bedre enn i den forrige kampen. Dette var et steg i riktig retning, sa landslagstrener Christian Berge til TV 2.

Da Norge vant 28-23 over Latvia i den første kvalifiseringskampen i Valmiera, ble Sander Sagosen norsk toppscorer med ni mål. Torsdag startet Sagosen på benken, og det merkes. Norge lå under med ett mål da Sagosen ble byttet inn, og bare noen minutter senere var Norge i en tremålsledelse.

Norge med og uten Sander Sagosen er to forskjellige lag.

Mange bytter

Landslagstrener Christian Berge hadde gjort fem bytter fra de sju som startet onsdagens kamp. Harald Reinkind var byttet ut med Kent Robin Tønnesen, og de faste vingene Kristian Bjørnsen og Magnus Jøndal satt på benken i hele kampen. Det samme gjorde Magnus Abelvik Rød i 1. omgang. Rød fikk testet seg med blant annet to scoringer i 2. omgang.

Norge slet med å komme i gang også i torsdagens kamp, og samtidig var det få målvaktsredninger. Det snudde for alvor da Sagosen kom inn på banen. Da ble det straks mer sting i Norges angrepsspill. Trønderen er en vrien mann å få tak på, og i tillegg innbyr han til selvtillit hos medspillerne. I 2. omgang var Norge meget gode selv uten Sagosen på banen.

Sagosen puttet fire i de minuttene han fikk i 1. omgang.

Høyrevingen Kevin Gulliksen ble norsk toppscorer med hele elleve fulltreffere.

- Dette var veldig morsomt. Vi holdt konsentrasjonen, og da ble det enkelt til slutt. De gjorde mange feil, og da fikk vi mange kontringer, sa Gulliksen til TV 2.

OL

Norge endte på 3.-plass i det forrige EM-sluttspillet. Da ble Latvia sist med 24.-plass. Latvia er et lag Norge skal slå, men 19 målsseier er likevel i overkant av det en kan forlange.

Koronapandemien og smittevern er grunnen til at alle disse EM-kvalifiseringskampene blir spilt samme sted i latviske Valmiera.

For landslagstrener Christian Berge handler det meste om OL i Tokyo dette året. Norges menn er med i OL for første gang siden 1972, men det er også viktig at Norge kommer med i EM-sluttspillet.

Den jobben ble gjort med den andre seieren på to dager over Latvia.

