Narvik søker om å arrangere alpin-VM i 2027

NTB Sport

Fredag mottar Det internasjonale skiforbundet (FIS) søknaden.

Norges Skiforbund og anleggseier Narvikfjellet har vedtatt å stille seg bak en felles søknad fra de tre aktørene.

– For oss er dette en historisk dag, og det er en viktig beslutning for hele landsdelen, ja hele landet, og idretts-Norge. Vi tror at et arktisk VM gir Norge gode muligheter til å få et alpin-VM, sier ordfører Rune Edvardsen i en pressemelding.

Edvardsen signerte de offisielle søknadspapirene torsdag, sammen med skipresident Erik Røste og Narvikfjellets styreleder, Eirik Frantzen.

Norges Skiforbund vedtok allerede i 2018 at Narvik skulle være Norges neste søkersted for et framtidig alpin-VM.

– Nok en milepæl er nådd for å få tildelt Norges første alpin-VM i historien. Nå starter det internasjonale arbeidet med å overbevise FIS om at Narvik og Norge skal arrangere alpin-VM i 2027. Vi gleder oss til å fortelle om Narviks konsept med storslått natur med traseer som stuper ned fra fjellet og rett i fjorden og med det magiske nordlyset. Dette er helt unikt og noe alpinverden aldri har opplevd tidligere, sier skipresident Erik Røste.

Hvem som blir tildelt mesterskapet i 2027 blir bestemt på FIS-kongressen i mai 2022.

Narvik arrangerte junior-VM i alpint i 2020. Da ble de tre siste konkurransene stanset på grunn av koronapandemien.

