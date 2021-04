Flere land likestiller med to flaggbærere i OL – Norge avventer

NTB Sport

Tradisjonelt har hvert deltakerland hatt én flaggbærer i OL. Framover trenger ikke det nødvendigvis bli malen. Den internasjonale olympiske komité (IOC) har det siste året endret regelen for å få mer mangfold.

Storbritannia og Danmark har besluttet å benytte seg av muligheten. Britene har tidligere kun hatt tre kvinnelige flaggbærere i sommer-OL, og svømmeren Anita Lonsbrough ble den første i nettopp Tokyo i 1964.

– Det var et spesielt øyeblikk for kvinner, og jeg håper at vårt Tokyo-lag kan få et lignende ettermæle, sier britenes OL-sjef Mark England.

Her hjemme er det ikke avgjort hvordan den norske troppen løser åpningsseremonien. Norge har gjennom historien hatt seks kvinnelige flaggbærere i sommer-OL. Berit Berthelsen var først i Mexico i 1968.

– Dette har ikke vært et tema hos oss ennå. Vi velger flaggbærer når troppen er tatt ut og vi vet hvem som er aktuelle. Normal prosedyre har vært offentliggjøring når vi er på plass i OL-byen, sier medieansvarlig Halvor Lea i Olympiatoppen til NTB.

Danskene har allerede bestemt seg for å følge Storbritannias eksempel.

– Vi støtter opp om at en mann og en kvinne går inn med fanen. Vi jobber for likhet i idretten, og det er en viktig sak å ha lik adgang til idrett for menn og kvinner. Det er ikke tilfellet i hele verden. Med to flaggbærere vil vi sende et signal, sier Danmarks OL-sjef Søren Simonsen.

