Carlsen og Aronian ligger likt etter første semifinale

NTB Sport

Armeneren Aronian var litt vel offensiv mot Carlsen med svarte brikker der han tidlig blottla sin egen konge med å flytte bøndene oppover på brettet i det første partiet

Da Carlsen tok sitt 21. trekk gjorde han derimot en liten blemme som gjorde at Aronian til tross for liten tid på klokka kom inn i kampen igjen. Fra å ligge klart over havnet han Carlsen bakpå. Aronian var derimot så presset på tid at det ble remis.

Da Carlsen spilte med svarte brikker i parti nummer to tok det 43 trekk før spillerne ble enige om remis. Aronian hadde føringen lenge før nordmannen slo tilbake.

I det tredje partiet så det også ut til å ende med remis, men en grov feilvurdering av Aronian med få brikker igjen gjorde at Carlsen kunne ta hjem partiet etter 46 trekk.

Tidsnød

Nordmannen trengte bare remis i det siste partiet for å ta hjem den første kampen, men et lite gunstig trekk tidlig ga Aronian et stort overtak, men han brukte veldig lang tid på sine trekk og kom i tidsnød. Han klarte likevel å holde Carlsen unna én remis som ville gitt seier og ledelse.

– Jeg hadde en regnefeil. Jeg mistet både tempo og løperen min i det siste partiet. Uansett åpning så nytter det ikke å gi motstanderen initiativet

– En veldig rar dag hvor jeg spilte litt dårlig egentlig. 2-2 er egentlig et ok resultat, sa Carlsen til TV 2.

Magnus Carlsen har ennå til gode å vinne noen av disse onlineturneringene i Champion Chess Tour.

Han har vunnet grunnspillet i alle fem turneringer så langt i nyvinningen Champions Chess Tour, men har fortsatt til gode å stå igjen som turneringsvinner etter utslagsrundene.

Forbannelse

Wesley So (2), Teimur Radjabov og Anish Giri har gått seirende ut av de fire første turneringene. Carlsen har vært tapende finalist to ganger. Nå er han ute etter å bryte «forbannelsen».

Shakhriyar Mamedyarov fra Aserbajdsjan tapte det første partiet mot Hikaru Nakamura, men i det andre slo Mamedyarov tilbake. Nakamura endte opp med å vinne 3-1 over Mamedyarov

De to siste semifinalekampene spilles fredag.

(©NTB)