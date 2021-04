Opposisjonen vil vaksinere danske OL-utøvere – regjeringen vil ikke endre plan

NTB Sport

Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti tar alle til orde for at OL-troppen bør vaksineres før avreise til Japan dersom de ønsker det.

Utspillet er i strid med den danske regjeringens holdning om at helsemyndighetenes rekkefølge for vaksinering bør overholdes.

– Idrettsutøverne har kjempet i 10-15 år for å komme til OL. For noen vedkommende er det kanskje denne ene gangen de kommer til å oppleve det, sier Venstres idrettspolitiske talsmann Sten Knuth.

– Det har de brukt masse ressurser på. Og vi har også som samfunn plassert penger i deres talentutvikling, tilføyer han.

Slik det danske systemet er lagt opp i øyeblikket, skal utøverne vaksineres som en del av den gruppen vaksinerekkefølgen plasserer dem i.

Alt tyder på at flere av dem ikke vil få tilbud om vaksine før det er for sent med tanke på OL. Det er ventet at Danmark sender en tropp på mellom 90 og 100 utøvere til Japan.

Helseminister Magnus Heunicke avviser at det blir aktuelt å la utøverne rykke fram i køen.

– Selvfølgelig skal vi ta denne problemstillingen seriøst og behandle den saklig, men så lenge det er utvalgt en stor gruppe mennesker som venter på vaksinen og som skal sikres mot alvorlig sykdom, er det dem som kommer i første rekke, sier han.

Heunicke henviser videre til at det i øyeblikket er mangel på vaksiner i Danmark.

– Som hovedregel mener jeg at vi bør prioritere den rekkefølgen som helsemyndighetene har satt for vaksinene våre. Det bør vi gjøre fordi hver gang noen skal få fortrinn, havner andre etter, sier han.

