Håndball: Sagosen skarpest da Norge slo Latvia 28-23 i EM-kvalifiseringen

Kampen var den første av i alt tre på rappen som på grunn av koronapandemien og smittevernhensyn alle spilles i Valmiera i Latvia.

Torsdag venter en ny kamp mot Latvia, og søndag er Italia motstander.

Norge er videre med ett poeng i torsdagens kamp mot Latvia. I praksis er de også videre med femmålstap om Hviterussland tar poeng fra Italia.

– Jeg er ikke spesielt fornøyd med 1.-omgangen. Vi var slurvete og slet med konsentrasjonssvikt. I 2. omgang synes jeg at vi spilte fin håndball. Alt i alt en grei gjennomkjøring, sa landslagstrener Christian Berge til Viasat.

På grunn av innreiserestriksjoner består det norske laget kun av utenlandsproffer.

Sander Sagosen, Harald Reinkind og Kristian Bjørnsen sørget kjapt for norsk 3-1-ledelse, men Latvia snudde raskt til sin fordel. Blant annet på grunn av to straffebom ledet Latvia både 6-5, 10-8 og 12-10, og Norge var ikke i føringen igjen i 1. omgang før de gikk opp til 13-12 etter 27.32 minutter.

Norge ledet 14-13 til pause.

Trøbbel

Den latviske storoksen og Vardar-spilleren Dainis Kristopans skapte tidvis trøbbel for det norske forsvaret innledningsvis. 31-åringen er sterke 2,15 meter høy og scoret fire mål på de første 15 minuttene. Totalt hadde han fem mål før pause. Etter pause ble det ingen scoringer på ham. Egils Politers var den mest målfarlig for hjemmelaget og bidro med seks scoringer.

Bjarte Myrhol nærmer seg å bli Norges mestspillende landslagsspiller og har allerede sagt at han legger opp etter OL i Tokyo. Magnus Jøndal gir seg også etter OL. Til sammen scoret de seks mål i den første kampen mot Latvia. Jøndal sto for fem av dem.

Nærmer

Seieren over Latvia betyr at Norge er på vei mot EM-spill. Ut over i 2. omgang dro det rutinerte mannskapet sakte ifra og hadde små problemer med å hente med seg alle poengene.

Sander Sagosen ble ikke overraskende Norges mestscorende med ni mål, uten at han ble tvunget til å ta ut sitt aller beste. Han ble også periodevis hvilt siden det er tett program i internasjonal håndball for tiden.

– Det er stor forskjell på omgangene. I den andre omgangen hevet vi oss og satte ballen i mål. Etter pause er vi mer skjerpet og gjør færre tekniske feil. Da er vi et ganske mye bedre lag enn Latvia, sa Sander Sagosen til Viasat.

Norges største mål for sesongen er OL i Tokyo til sommeren.

