Giggs erklærte seg ikke skyldig i voldsanklager

NTB Sport

Den walisiske landslagssjefen og tidligere Manchester United-spilleren er anklaget for å ha påført sin tidligere kjæreste fysisk skade. Han er også anklaget for vold mot en kvinne i 20-årene, men her er det en mildere paragraf som slår inn.

Det er i alt tatt ut tre tiltalepunkter mot Giggs. I tillegg til voldsepisodene er han anklaget for kontrollerende og påtrengende atferd i perioden desember 2017 til november 2020.

47-åringen erklærte seg ikke skyldig på noen punkter.

Giggs har ikke ledet Wales i de tre siste landskampene og vil ikke lede laget under EM på grunn av rettssaken.

Under onsdagens rettsmøte snakket Giggs utelukkende da han bekreftet sitt navn, sin adresse og da han sa seg ikke skyldig. Han ble pålagt å møte for retten igjen 26. mai.

Han ble også nektet å ha kontakt med de aktuelle kvinnene eller oppholde seg på samme sted som dem i perioden fram til rettssaken.

