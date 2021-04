Formel 1: Canadas Grand Prix flyttes til Tyrkia

NTB Sport

Årsaken er canadiske innreiserestriksjoner, opplyser bilsportseriens nettsted. Alle som reiser inn i Canada må i 14 dagers karantene.

– Vi er takknemlige for forsøkene arrangøren og myndighetene i Canada, Quebec og Montreal har gjort for å prøve å gjøre det mulig å gjennomføre løpet, og vi er glade for å offentliggjøre at avtalen om avvikling av Canadas Grand Prix er utvidet med to år, står det i en uttalelse.

Tyrkia er inne på kalenderen igjen etter først å ha falt ut. Lewis Hamilton sikret sin sjuende VM-tittel der i fjor, da det ble kjørt Formel 1-løp i Tyrkia for første gang på ni år.

– Selv om det er skuffende at vi ikke kommer til Canada i år, er vi glade for å bekrefte at Tyrkia skal arrangere Grand Prix også i år etter et fantastisk løp i fjor, sier Formel 1-sjefen Stefano Domenicali.

Formel 1-sirkuset gjennomføres med strenge smitteverntiltak. I fjor ble det utført 78.000 koronatester på de involverte, med bare 78 positive prøver. I år har 14 av 12.000 prøver vært positive.

(©NTB)