Carlsen til semifinale – en seier var nok mot Radjabov

Han berget så vidt remis i det første av onsdagens partier, men i det neste lot Radjabov seg lokke til å være dristig offensiv i jakt på et overtak. Carlsen straffet det på nådeløst vis og flyttet sine hvite brikker presist til en klar seier.

Med den seieren i boks kunne Carlsen forsvare seg til seier den andre dagen, og dermed er han i semifinale for fjerde gang på de fem første turneringene i onlinetouren. Motstander torsdag og fredag blir Levon Aronian, som slo ut Wesley So.

Etter tirsdagens partier sa Carlsen at han var «blytung» i hodet. Slik var det ikke onsdag.

– Jeg følte meg mye bedre i dag. Jeg prøvde å spille mer aggressivt og ta flere sjanser. I det første partiet overdrev jeg kanskje litt. Etter seieren endret jeg til å spille trygt, sa Carlsen til Chess24.

Han har vunnet grunnspillet i alle de fem første Champions Chess-turneringene, men har til gode å vinne en turnering. Til nå har han to finaletap, en tredjeplass og et kvartfinaletap.

Uansett blir det en ny vinner søndag. De fire første turneringene ble vunnet av So (2), Radjabov og Anish Giri. Sistnevnte var med i VM-kandidatturneringen som ble avsluttet tirsdag.

– Generelt har jeg hatt ganske godt tak på Aronian, og sånn sett er jeg optimist. Men det var ekstremt imponerende at han slo ut So. Alle vet at jeg har slitt med det, sa Carlsen til TV 2.

I den andre semifinalen møtes Shakhriyar Mamedyarov og Hikaru Nakamura.

Slaktet av ekspert

Med svarte brikker tok Carlsen lange tenkepauser innledningsvis i dagens første parti og fikk hard medfart av TV 2-ekspert Jon Ludvig Hammer, som kalte tidsbruken «fullstendig skandale».

– Det er den dårligste åpningen jeg har sett fra Magnus på flere år. Jeg kan ikke beskrive hvor dårlig det er, sa Hammer da Carlsen hadde havnet ti minutter bak på klokka.

Sjakkcomputerne ga Radjabov gode vinnersjanser, men han greide ikke å omsette det i gevinst. Etter flere slagvekslinger greide Carlsen å utligne stillingen litt før det var spilt 30 trekk, og etter 40 trekk endte partiet med remis.

– Jeg overdrev kanskje, men det var iallfall en strategi. Jeg tenkte at om jeg fikk ham ut av forberedelsene så ville jeg ha en god sjanse, forklarte Carlsen til TV 2.

Forvandling

I neste parti gjorde Radjabov et tidlig bondeoffer i jakt på et posisjonelt overtak, men aserbajdsjaneren ble straffet hardt for sitt offensive spill.

Carlsen var plutselig seg selv igjen og spilte motstanderen av brettet. Etter 36 trekk ga Radjabov opp.

– Et praktparti av Magnus. Han svarte med feilfritt spill, kommenterte Hammer.

– Jeg ble overrasket over at han spilte så skarpt. Jeg tenkte «dette husker jeg ikke noe av, men jeg får bare spille det og håpe jeg kommer fint ut av det», sa Carlsen.

– Det gikk overraskende lett, og det var tilfredsstillende.

I neste parti avviste Carlsen enkelt motstanderens forsøk, og etter 40 trekk gikk Radjabov med på remis.

– Jeg sto litt dårligere underveis, men det var «by design». Jeg ville ta en litt dårligere stilling og gradvis utligne den, sa Carlsen.

Radjabov måtte vinne siste parti med svarte brikker for å tvinge fram omspill, og Carlsen lot ikke det skje. Radjabov jaget forgjeves muligheter, og etter 36 trekk måtte han nøye seg med remis.

– For å bruke fotballanalogien er han veldig farlig når han leder og når det er likt, men det er ikke like lett for ham å skape sjanser i åpent spill, sa Carlsen om motstanderen.

