Brann-profil skrev ny langtidskontrakt

NTB Sport

Det bekrefter eliteserieklubben på sine nettsider onsdag.

27-åringen var i utgangspunktet på vei inn i den siste sesongen av den gamle avtalen.

– For min del er dette kjempeartig, og jeg er overlykkelig. Det var aldri noen tvil om hvor jeg vil spille og være, sier Barmen i en uttalelse.

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen er glad for kontraktsforlengelsen som nå er på plass.

– Barmen er en god fotballspiller, og han kan bekle flere roller på banen. Vi er veldig fornøyd med at han blir med videre. Han har også gått gradene i Brann som bergenser, og blitt en viktig brikke på A-laget over mange sesonger. Nå har vi mange unge som skal gå den samme veien, og hans erfaring blir viktig for å hjelpe dem på veien, sier han.

Barmen kom til Brann i 2003 som 10-åring. Etter å ha gått gradene i klubben fikk han debuten i mai 2011 mot Tromsø. Siden den gang har han spilt 236 obligatoriske kamper.

Kun ti spillere har flere kamper for klubben gjennom alle tider. Barmen har scoret 35 mål.

