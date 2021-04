Alpint: Kristoffersen har fått ny trener

NTB Sport

Alpinsjef Claus Ryste bekrefter ansettelsen overfor NTB. Roten begynner til høsten og tar over for Einar Witteveen. Witteveen går tilbake til sin administrative stilling i forbundet.

Roten har vært tilknyttet det sveitsiske landslaget og hjulpet stjerner som Carlo Janka, Wendy Holdener og Michelle Gisin.

– Han er en erfaren trener med mye verdenscuperfaring. Det tror jeg blir veldig bra, sier Ryste til NTB, og roser Witteveen for hans jobb de siste to årene.

Nå er det Kristoffersen som står for tur for Roten. Tl tross for tre pallplasser i verdenscupen og en bronse i VM i Cortina d'Ampezzo kan Kristoffersen se tilbake på en relativt trøblete sesong. Han gikk inn i sesongen som regjerende storslalåmvinner i verdenscupen, men maktet aldri bedre enn 5.-plass i sesongen som var.

I deler av sesongen har Kristoffersen vært rådvill og frustrert når det kommer til utstyret. Det kom til uttrykk senest i sesongavslutningen i Lenzerheide da hans utblåsning ble plukket opp av TV-kameraet i målområdet.

Neste sesong er OL blant de største målene for alpinistene. Kristoffersen, som har 23 enkeltseirer i verdenscupen, står med et sølv og en bronse i OL-sammenheng fra før. Sølvet kom i storslalåm i 2018, mens bronsen fikk han i slalåm i 2014.

