Den økte smitten vil forhindre at innbyggerne i byen får et nedstengt samfunn, og sikkerhetstiltakene i forbindelse med testing og lignende er kostbart, skriver nyhetsbyrået AFP.

Byen Okuizumo brukte store ressurser for å forberede seg før Indias landhockeylag skulle komme på precamp, men måtte droppe det på grunn av koronaviruset. Byen trakk seg da det ble klart at den måtte stå for boblelignende tiltak, regelmessige tester og ekstra medisinsk beredskap.

– Vi ønsket å få et av verdens beste lag til å besøke byen vår og vise sine ferdigheter til lokale barn, sa Katsumi Nagase i Okuizumos byledelse.

– Men det ser umulig ut nå.

Over 500 byer meldte seg på for å være vertskap for idrettsutøvere og støtteapparat. Noen, som Okuizumo, har allerede skrinlagt planene. Andre er i gang med å utvikle retningslinjer som forhåpentligvis skal holde alle trygge.

Japan erklærte fredag krisetilstand for hovedstaden Tokyo og tre andre regioner for å demme opp for en ny smittebølge.

Får ikke mye igjen

Også byen Kurihara, som skulle være vert før lekene begynner 23. juli, har kommet fram til at det vil koste mer enn det smaker.

– Det er et prosjekt som tar av våre skattepenger. Hvis det bare blir idrettsutøvere som har treningsleir uten utveksling med lokale innbyggere, vil ikke de lokale glede seg over fordelene av det, sa Hidenori Sasaki i bystyret.

Australias svømmelag avlyste planen om treningsleir i Nagoaka, mens Canadas bordtennislag ikke lenger skal til Okaya som planlagt.

Likevel har de fleste byene fortsatt ikke gitt opp sine planer.

Krever ikke vaksine

Japan har ikke krevd at OL-deltakerne er vaksinert ved ankomst, men IOC oppfordrer alle til å være vaksinert og har jobbet med å tilby gratis vaksine til alle utøvere før avreise.

En meningsmåling utført av nyhetsbyrået Kyodo viser at 72 prosent av de spurte at de ikke ønsker at OL avholdes som planlagt i juli og august.

I mars 2020 tvang koronapandemien IOC til å utsette lekene i Tokyo med ett år. OL starter 23. juli og varer til 8, august.

