IBU drøyer med konklusjon i Besseberg-saken

Etterforskningslederen i IBUs integritetsenhet (BIU) Greg McKenna opplyser til TV 2 at det ikke kommer en konklusjon i saken ved månedsskiftet mai/april som tidligere uttalt.

– Vi har gjort store fremskritt med arbeidet vårt, men det er flere etterforskningssteg som ikke er fullført. BIU-styret kan ikke vurdere saken før dette er gjort. Men jeg kan bekrefte at det ikke vil bli tatt en beslutning i løpet av de neste ukene, sier McKenna.

Besseberg havnet i hardt vær etter at en uavhengig granskingsrapport anklaget ham for å ha latt seg kjøpe for å beskytte russiske interesser. Herunder kobles han blant annet til prostituerte, dyre gaver og gratis jaktturer.

74-åringen har ikke kommentert rapporten, men har nektet for korrupsjon via sin østerrikske advokat Norbert Wess.

Den tidligere IBU-presidenten (1993-2018) etterforskes også av politiet i Norge og Østerrike, siktet for grov korrupsjon.

