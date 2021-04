«Diplomat» Sagosen meldte pass på vaksine-spørsmål

NTB Sport

En rekke nasjoner tilbyr sine OL-uttatte vaksinering i god tid før lekene. Sist ute var Australia.

Roveteranen Olaf Tufte luftet nylig problemstillingen i Norge.

– Nå tenker jeg at vi får gjøre ferdig denne samlingen først. Så får vi ta alt som det kommer. Jeg er glad jeg ikke er politiker. Dette er et diplomatisk svar fra min side, sa Sagosen da TV 2 lurte på hans syn på mulig vaksine av norske OL-håp.

Rett før VM i Egypt dro Sagosen til med saftig kritikk av arrangøren for manglende boble-oppfølging og grep for å hindre smitte. Trønderen er kjent for å være frittalende, men tirsdag valgte han å styre unna.

Norge spiller tre EM-kvalkamper i Latvia de kommende dagene. Alle er meget overkommelige. Det ligger an til at Sagosen blir spart mye i denne perioden.

EM neste år spilles i Ungarn og Slovakia med finale 30. januar i Budapest. Der vil kampene bli spilt i en ny hall med plass til nesten 20.000 tilskuere.

