Vilde Bøe Risa med comeback i Toppserien

NTB Sport

Det opplyser klubben selv i en kort pressemelding. Risa har signert en avtale ut sesongen, men til TV 2 er hun klar på at det kan være oppholdet blir enda kortere på grunn av et nytt utenlandsopphold.

– Begge parter er åpen om at det kan skje. Jeg har vært veldig tydelig på det, og Sandviken forstår det godt, sier hun.

Risa var en av nøkkelspillerne da Göteborg vant Damallsvenskan i fjor. Klubben er siden blitt oppløst og innlemmet i Häcken. Hun har vært klubbløs siden desember.

I vinter ble hun koblet til Manchester United og flere andre storklubber.

Tidligere har Risa spilt for Arna-Bjørnar. For landslaget står hun foreløpig med 35 kamper og to scoringer.

