Tre nye medlemmer innstilt til idrettsstyret

Styremedlem Sondre Sande Gullord er innstilt som ny 2. visepresident. Geir Jørgen Bekkevold og Sara Stokken Rott er også innstilt av komiteen.

– Det har vært mange gode diskusjoner av dedikerte medlemmer som har gitt gode vurderinger. Komiteen har fått inn veldig mange gode forslag på kandidater, i tillegg til de som er på valg. Takk til særforbundene og idrettskretsene som har sendt inn gode forslag, sier valgkomiteens leder, Grethe Fossli.

Det kom inn forslag på 17 kandidater til idrettsstyret, inkludert de som ønsket gjenvalg fra Idrettsstyret.

Innstillingen er enstemmig:

Presidentskap: Berit Kjøll (president), Bærum Rideklubb (valgt for fire år i 2019), Vibecke Sørensen (1. visepresident), Oslo IL (valgt for fire år i 2019), Gullord (2. visepresident), Nydalens Skiklub.

Styremedlemmer: Zaineb Al-Samarai, Holmlia Sportsklubb (valgt for fire år i 2019), Sebastian Henriksen, Kvaløya Sportsklubb (valgt for fire år i 2019), Astrid Strandbu, Tromsø IL (valgt for fire år i 2019), Ole Rogstad Jørstad, Sportsklubben Nessegutten, Elisabeth Faret, Ishockeyklubben Stavanger, Erik Unaas, Indre Østfold O-lag, Bekkevold, Fossum IF Skien og Rott, Kalandseid IL

