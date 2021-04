Sandvolleyball: Ny finaleseier til Anders Mol og Christian Sørum

NTB Sport

Mol og Sørum vant 2-0 med settsifrene 21-18 og 21-18.

Det norske paret blåste gjennom den første turneringen i Cancún og vant samtlige kamper, inkludert finalen mot det samme paret fra Doha i Qatar, skjønt de kommer fra henholdsvis Senegal og Gambia.

Den forrige finalen ble spilt sist tirsdag, og mandag kveld gjentok de bedriften og bekreftet favorittstempelet inn mot OL i Tokyo til sommeren.

Seieren var Mol og Sørums 12 i verdensserien. De topper verdensrankingen og har bare tapt fem av de siste 114 kampene de har spilt. De unge nordmennene er allerede inne på topp-ti-listene over de mestvinnende sandvolleyball-lagene gjennom historien.

Den norske duoen har ikke vært dårligere enn nummer tre i noen turnering siden 2018.

- Det er helt utrolig med en ny seier. I dag var jeg veldig sliten, og jeg er bare glad for at jeg hadde Anders på laget mitt, sa Sørum i intervjuet vist på TV 2.

I føringen

Norge var i føringen gjennom det meste av det første settet, men gutta fra Qatar holdt god stand og de overtok ledelsen første gang da de gikk opp i 16-15. Norge snudde kjapt til 17-16, og derfra og inn var Mol og Sørum klart best og de satte sin andre settball til settseier 21-18.

Den norske superduoen har spilt tolv kamper på ti dager, og kanskje bidro det til at de virket mer rustne og slitne i det andre settet. Qatar ledet både 8-6 og 12-9, men med Mol i spissen kom de seg kjapt tilbake med fire kjappe poeng og 13-12-ledelse.

Til slutt tok Mol og Sørum hjem settet med 21-18 etter storspill av Mol.

- Det har vært to perfekte uker her. Følelsen er fantastisk, men nå er vi slitne begge to, sa Mol.

Treningsleir

Anders Mol er av mange regnet som verdens beste blokkspiller, men Christian Sørum er også svært god og plukker mange poeng.

Brasilianerne Alosin/Alvaro Filho vant kampen om 3.-plassen 2-0 etter 21-17, 21-17 over Adrian Carambula/Enrico Rossi fra Italia.

De norske OL-håpene skal ikke være med i den tredje verdensserieturneringen i smitteboblen i Qatar. Da prioriterer de et treningsopphold på Tenerife.

