OL-arrangøren strammer inn – vil øke testhyppigheten

På en pressekonferanse mandag var beskjeden at japanerne ønsker at alle OL-tilreisende tester seg to ganger i løpet av de siste 96 timene før avreise til Tokyo.

Alle som skal være involvert i OL og Paralympics, vil bli koronatestet så fort de kommer av flyet i Japan.

Det er også lagt opp til et strikt testregime underveis i lekene. Hvor omfattende det blir, kan bli offentliggjort denne uka. Da er det ventet at en oppdatert manual for gjennomføringen vil foreligge.

The Japan Times meldte nylig at det lå an til koronatest hver dag de tre første døgnene i Tokyo for tilreisende utlendinger. Så skulle det gli over i en prøve hver 72. time. Dette kommer i tillegg til et daglig digitalt helseskjema som etter planen må fylles ut tidlig hver morgen.

