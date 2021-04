NFF følger etter Danmark og Sverige – setter krav til Fifa og Qatar

NTB Sport

Danske Politiken skriver at Danmark er den første nasjonen til å sende offentlige krav i brevs form til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og president Gianni Infantino i kjølvannet av markeringene under siste landskamprunde.

Sveriges Fotballforbund har også sendt et brev til Fifa om det samme anliggende.

Norges Fotballforbund bekrefter overfor TV 2 at vil komme med samme budskap over Fifa.

– Ja, dette er en del av et felles nordisk initiativ. NFF sender også brev, skriver Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF i en tekstmelding til TV 2.

De nordiske fotballforbundene skal besøke Qatar sammen i desember.

I danskenes brev krever de blant annet forbedring av rettighetene til gjestearbeidere og menneskerettigheter generelt. De krever at begge kjønn får tilgang til stadionene, og at det blir ytrings- og pressefrihet og rett til å demonstrere.

Mandag ble det også kjent at det såkalte "Qatar-utvalget" i norsk fotball har hatt et digitalt videomøte med Hassan Al Thawadi, toppsjefen for det omstridte mesterskapet.

– Jeg kan fortelle at i utvalget er vi nå inne i en fase hvor vi har kartlagt alle fakta. Vi har stilt spørsmål; Hva var situasjonen i Qatar, hva er situasjonen i Qatar, hvilke planer har de for endring knyttet til VM i fotball og landet for øvrig, som berører arbeiderne, sier Sven Mollekleiv til VG.

(©NTB)