Hauge benket da Milan tapte stort

Det er slett ikke sikkert at Hauge vill gjort noen forskjell, for i denne kampen var det Lazio som var best.

Det var ikke gått mer enn to minutter da Joaquin Correa satte inn 1-0 etter målgivende fra Ciro Immobile. Seks minutter etter pause satte samme mann inn 2-0, og i det 87. minutt ble det 3-0 ved Ciro Immobile.

Milan er falt ut av topp fire og er på 5.-plass etter 33 spilte kamper, men det er ikke mer enn to poeng opp til Atalanta på 2.-plass. Atalanta storspilte da de vant 5-0 over Bologna søndag.

Inter topper tabellen med hele elleve poeng mer enn Atalanta.

Lazio er fem poeng bak Milan på 6.-plass.

