Wood-hattrick tok Burnley ut av nedrykkstrøbbel

Seieren var forløsende for et lag som sto med tre strake tap før søndagens kamp. Med fem runder igjen har Burnley et forsprang på ni poeng til Fulham under nedrykksstreken.

Wood var oppgjørets store spiller. 29-åringen startet showet etter et kvarter, da han driblet av Conor Coady og plasserte ballen lavt i lengste hjørne. Skuddet var hardt og kom fra en spiss vinkel.

Seks minutter senere ble Wolverhampton nådeløst straffet for et stygt balltap. Dwight McNeil spilte til Wood på bakre stolpe, og med det sto det 0-2 på Molineux.

Rett før pause var hattricket i boks. Etter en corner stanget Wood enkelt inn nok et mål for gjestene. Det er første gang at en spiller fra New Zealand har scoret tre ganger i en og samme Premier League-kamp, viser Opta-statistikken.

Matej Vydra trodde han hadde gitt Burnley 4-0 tidlig i annen omgang, men målet ble annullert for offside etter en videosjekk. På tampen dunket Ashley Westwood inn bortelagets fjerde fulltreffer.

Burnley ligger på 14.-plass med 36 poeng, mens Wolverhampton er to hakk over med sine 41.

