Uefas toppsjef vil straffe superligaklubbene ulikt

En uke er gått siden tolv europeiske storklubber bekreftet at de ville gå sammen om å danne en utbryterliga. Kontraktene var signert, men under to døgn senere havarerte prosjektet.

Sinne blant fansen og beinhard kritikk fra politikere og mediene, særlig i England, bidro til kollapsen.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har flere ganger understreket at de involverte må få svi for sitt forsøk på å bryte med det tradisjonelle fotballsystemet.

– Alle må ta ansvar. Vi kan ikke late som at ingenting har skjedd. Du kan ikke gjøre noe sånt og si «jeg er blitt straffet nå som alle hater meg», sier Ceferin i et intervju med Mail on Sunday.

Forskjell

Der kommer det også fram at Uefa-presidenten ikke vil straffe klubbene likt.

– For meg er det en klar forskjell på de engelske lagene og de seks øvrige. De engelske trakk seg ut først og sa at de hadde gjort en feil. Det krever mot å innrømme det.

Manchester City var tirsdag kveld først ute med å bekrefte at de ville melde seg ut av superligaen. Raskt fulgte Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea og Tottenham etter.

Tror jorden er flat

Senere gjorde spanske Atlético Madrid og de italienske Milano-klubbene Inter og Milan det samme. Juventus, Barcelona og Real Madrid har uttalt at de vil jobbe videre med Super League-prosjektet.

– Det er noen som tror at jorden er flat og at superligaen fortsatt eksisterer, sier Ceferin om trioen som fortsatt nekter å droppe drømmen om en ny, lukrativ turnering.

Uefa-sjefen har tidligere sagt at klubber som fortsetter å ha superligaplaner, vil bli nektet spill i europacupene. For de største vil det si utestengelse fra Champions League.

