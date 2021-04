Leipzig og Sørloth hindret Bayern-jubel

NTB Sport

Bayern München kunne med tap for RB Leipzig juble for seriemesterskap, men hjemmelaget hadde for god kontroll på det unge Stuttgart-laget.

Det ble heller ikke bedre da laget ble redusert til ti mann før det var gått et kvarter av kampen. Naouirou Ahamada måtte ut med rødt kort for en stygg stempling på Amadou Haidara.

Det ble ingen scoringer i 1. omgang, men Haidara gjorde 1-0 i det første spilleminutt etter sidebyttet da Dani Olmos pasning fant hans hode.

Sørloth var som vanlig oppspillspunkt i Leipzig-angrepet, men det ville seg ikke helt for trønderen. Han hadde en flott mulighet i annen omgang, men skuddet han forsøkte å sette under målvakten ble stoppet.

Hjemmelaget økte til 2-0 da svenske Emil Forsberg ble felt på vei igjennom. Forsberg satte selv straffen i mål.

Stuttgart ligger trygt plassert midt på tabellen med 39 poeng. RB Leipzig ligger på sølvplass med sju poeng opp til Bayern München.

