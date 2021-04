Både styreleder og daglig leder i Strømsgodset trekker seg

NTB Sport

Strømsjordet trekker seg med umiddelbar virkning, mens Andersen har blitt enig med styret i klubben om å avslutte arbeidsforholdet 1. juni, står det i Strømsgodsets pressemelding.

Både daglig leder og styreleder mener at det er best for alle parter å tre til side for at nye krefter kan komme inn for å løfte Strømsgodset tilbake til der klubben ønsker å være, heter det videre.

Strømsjordet og Andersen havnet i søkelyset da Henrik Pedersen måtte gå av som trener etter rasismeanklager og varsler mot ham.

Varslingssaken er fortsatt under prosess, men vil bli avklart så raskt styret har fått grunnlaget for å behandle saken. Det forventer vi skjer i løpet av neste uke, opplyser klubben i pressemeldingen.

