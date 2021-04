United-supportere protesterte mot klubbeierne

NTB Sport

Over 1000 personer deltok i protestmarkeringen. Uniteds amerikanske eiere har vært upopulære blant fansen helt siden de tok over klubben etter et såkalt fiendtlig oppkjøp i 2005.

– Vi vil ha Glazer ut, ble det ropt utenfor Old Trafford.

Torsdag tok en gruppe supportere seg inn på Manchester Uniteds treningsanlegg. Også der var budskapet at de vil ha vekk Glazer-familien.

United-manager Ole Gunnar Solskjær og flere andre fra klubben gikk ut og snakket med fansen.

Lørdagens protestaksjon er den siste av flere i England de siste dagene. Tidligere i uken viste Chelsea-fansen sin klare misnøye mot planene om en egen superliga, som få timer senere klappet sammen.

Fredag demonstrerte Arsenal-supportere mot klubbeier Stan Kroenke.

