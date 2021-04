Ny seier for Zuccarello og Wild

NTB Sport

Mats Zuccarello endte kampen med 14 minutter på isen og ett skudd på mål. Kampen var hans 3. strake uten scoring. Før det sto han med fire mål de tre siste kampene.

Kirill Kaprizov startet med ett mål etter sju minutter i første periode, hvoretter Trevor Moore utlignet for Los Angeles 12 minutter senere.

Den russiske 23-åringen sto for det eneste målet i annen periode da han scoret etter seks minutter.

I tredje periode kom det flere mål, først scoret Nico Sturm for Wild, deretter Anze Kopitar for Los Angeles og til slutt sørget Joel Eriksson Ek for at sluttresultatet ble 4–2.

Russer imponerer

Kaprizov har imponert i sin først NHL-sesongen og står med 21 mål og 40 målpoeng etter 46 kamper. Det er flest blant Wild-spillerne og flere enn noen annen debutant i laget. Kampen mot Kings var den 4. strake der han fant nettmaskene.

– Han er virkelig kreativ. Han kan gjør spesielle ting. Vi har sett det i år og ser fram til å se mye mer av det, sa trener Dean Evason etter kampen, ifølge Star Tribune.

Sluttspill?

Wild ligger godt an til å sikre seg en av de fire sluttspillplassene i den vestlige divisjonen. Med ti kamper igjen å spille ligger de på 3.-plass med 19 poeng ned til St. Louis Blues på 5.-plass, som riktignok har to kamper mindre spilt. Arizona Cardinals ligger 18 poeng bak Wild, men har spilt en kamp mer.

Wild skal møte Blues i hele fem av de ti gjenstående kampene i grunnserien. I tillegg står Vegas Golden Knights og Anaheim Ducks på motsatt banehalvdel to ganger hver.

Allerede natt til søndag møter de derimot 6.-plasserte San Jose Sharks. Med Wild-seier vil laget fra sørenden av San Francisco-bukta ha 25 poeng opp til Wild med 27 poeng igjen å spille om.

