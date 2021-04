Liverpool rotet bort seieren etter overtidsdrama: – Fortjener ikke Champions League-plass

NTB Sport

Da var det bare gått to minutter siden Newcastle hadde fått en scoring annullert på grunn av hands på innbytter Callum Wilson. Den scoringen var det VAR som satte en stopper for.

Liverpools målgeit Mohamed Salah brukte bare 2.58 minutter før han gjorde 1-0 mot Newcastle og ble historisk i Premier League-sammenheng.

Akkurat så lang tid tok det før han for tredje gang passerte 20 scoringer eller mer i Premier League. Det har ingen LIverpool-spiller klart før ham. Salah hadde 19 PL-treff sist sesong og var nær den samme grensen da også.

Helt til overtiden så den scoringen ut til å bli avgjørende. Liverpool hadde et hav av sjanser i kampen og burde ha avgjort på et langt tidligere tidspunkt.

Liverpool mistet to viktige poeng i kampen om en plass i neste sesongs mesterliga etter utligningen til Newcastle. Newcastles poeng gjorde at de ligger ni poeng over nedrykksstreken, og det skal mye for at de ikke spiller i Premier League også neste sesong.

– Jeg kan ikke se at vi kan skape noe særlig flere og bedre sjanser enn vi gjorde i dag, men vi klarte ikke å avgjøre kampen. Slik vi opptrer nå, så fortjener vi ikke en plass i Champions League neste sesong. Vi er nødt til å lære i løpet av de fem siste kampene, eller så blir det ikke Champions League. Slik er det, sa Klopp.

Benket

Lenge så Salah til å bli tungen på vektskålen. Etter å ha blitt benket sist var det futt i Salah i hjemmekampen mot Newcastle. Det tok altså bare knappe tre minutter før Liverpool tok ledelsen. Et innlegg av Sadio Mané havnet til slutt i føttene på Salah, og den notoriske målscoreren snudde på femøringen og satte ballen i nettaket på halvspretten fra rundt seks-sju meter.

Liverpool var meget gode og kunne ha ledet betydelig mer etter de første 45 minuttene.

Salah svidde blant annet en svær sjanse med åtte minutter igjen av omgangen. Egypteren kom helt alene og satte ballen i kroppen til Newcastle-keeperen Martin Dúbravka. Noen minutter senere var det Mané som fort kunne ha scoret. I stedet gikk skuddet like utenfor fra kloss hold.

I tillegg hadde Diogo Jota en tre-fire gode scoringsmuligheter uten å treffe i 1. omgang. 11-1 i målsjanser før pause sier sitt. Liverpool hadde ballen i 70 prosent av tiden.

Tapte seg

Roberto Firmino hadde en ny stor mulighet ti minutter inn i 2. omgang, og det hele virket avgjort, selv om Liverpool ikke var like dominerende som i de første 45 minuttene.

Til slutt skulle sjansesløseriet straffe seg til gagns. Newcastle nærmet seg Liverpools mål mer og mer mot slutten av omgangen, og det til slutt betalte seg i form av sjanser og mål.

I neste kamp spiller Liverpool borte mot Manchester United. Newcastle tar imot Arsenal hjemme.

