Håndballforbundet fikk økonomiforslag nedstemt – Lio likevel fornøyd med kongressen

NTB Sport

Lio deltok digitalt på kongressen til Det europeiske håndballforbundet (EHF) fredag og lørdag. Forbundsstyrets visepresident Bente Aksnes ble blant annet valgt inn i EHF-styret.

Et av Norges håndballforbunds (NFH) tre forslag gikk på at deltakelse i Champions League skal betales likt til kvinne- og herreklubber. Det ble nedstemt, men Lio ser likevel utvikling.

– Langsiktighet viktig

– En tredel av delegatene stemte med oss, og det er et veldig sterkt signal. Det forteller meg at mange ser at noe må gjøres, så her kommer vi til å jobbe videre. For eksempel tok det tre IHF-kongresser før vi fikk vedtatt at det skal være minimum to kvinner i alle styrer og komiteer med fem eller flere medlemmer. Langsiktighet er viktig i slike saker, sier Lio.

De andre forslagene handlet om at dommere som deltar i mesterskap, skal være av høyest mulig nivå, uavhengig av kjønn, og at det skal være et mål i ethvert mesterskap at begge kjønn er representert blant kamplederne.

EHF vedtok også at det skal jobbes videre for å se på nye regler for beachspillernes bekledning, som NHF også foreslo.

Jørstad hedret

I løpet av kongressen ble Norge kåret til beste nasjon i 2020. Året ga Norge bronse i herrenes EM og gull for kvinnene.

Mot slutten av kongressen ble mangeårig styremedlem og beachhåndball-ansvarlig Ole Jørstad, takket av for sin innsats for internasjonal håndball med æresmedlemskap i EHF.

– Ole har gjort en veldig viktig jobb i en mannsalder. Han har vært en markant ambassadør for norsk håndball, både da han satt i vårt forbundsstyre og nå de siste par årene. Han fortjener så definitivt den hederen han mottok under kongressen, sier Lio.

(©NTB)