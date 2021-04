Aak ute av bryte-EM

NTB Sport

Han røk med klare 0-8 for serbiske Aleksandar Maksimovic. Dermed var Aak avhengig av at serberen gikk til finale for å få en mulighet gjennom rekvalifisering.

Maksimovic tapte sin kvartfinale for ungarske Robert Attila Fritsch med 1-5 slik at Aak ikke fikk flere muligheter. Han var dermed den siste norske bryteren i aksjon under mesterskapet.

De norske bryterne, blant andre Stig André Berge, Morten Thoresen, Felix Baldauf og Oskar Malvik som kjemper om en plass i OL, deltar ikke i EM og skal i aksjon i Sofia fra 6. mai. Det er den siste OL-kvalifiseringen før lekene starter i juli.

