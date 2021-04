Woodward møtte Johnsons stabssjef dager før superliga-kunngjøring – Labour ber om innsyn i samtalen

NTB Sport

Det er The Independent som melder at Woodward møtte den britiske statsministerens stabssjef, Dan Rosenfield, i Downing Street onsdag i forrige uke, bare fire dager før det ble kjent at United og seks andre engelske klubber skulle være med på å starte opp den mye omtalte Super League.

Woodward hilste også på statsminister Johnson i etterkant av møtet, bekrefter en kilde i United til avisen.

Statsministeren har vært blant de hissige kritikerne av utbryterligaen som fort klappet sammen, men spekuleres i om hvorvidt superligaen kan ha vært et tema i samtalen mellom Woodward og Rosenfield.

Både Downing Street og Manchester United avviser dette overfor The Independent. Men Jo Stevens, som er Labours såkalte skyggeminister for sport og kultur, mener at offentligheten bør få innsyn i hva som ble sagt i møtet.

– Statsministeren og hans ministre kom med en veldig offentlig og sterk fordømmelse av den europeiske superligaen. Folket bør derfor kunne forvente at den samme beskjeden blir gitt i enhver privat setting. Downing Street burde offentliggjøre disse minuttene for å rydde opp i det som måtte finnes av uklarheter og unngå beskyldninger om hykleri, sier Stevens.

Fra United-hold opplyses det at Woodwards samtale med Rosenfield handlet om koronarestriksjoner og muligheten for å slippe inn tilskuere på kamper.

Woodward valgte tirsdag kveld å si opp som administrerende direktør i Manchester United, like før klubben ga beskjed om at den har trukket seg fra superliga-samarbeidet. Han skal jobbe for den engelske storklubben ut året.

