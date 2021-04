Vildalen vender tilbake til Drammen

NTB Sport

Vildalen sa opp kontrakten med eliteserierival ØIF Arendal for en tid tilbake som følge av at sørlandsklubben måtte gå til permitteringer.

– Jeg har fulgt Hermann over lang tid, også etter at han forlot oss så raskt høsten 2018. Nå åpnet det seg mulighet for at han kunne komme tilbake, og selv med mange andre muligheter, så falt valget hans på oss. Det er vi glad for, sier Drammen-trener Kristian Kjelling.

Han mister Espen Lie Hansen, Joakim André Hykkerud, Jesper Meinby og Alexander Ørjevik Westby i sin spillerstall foran neste sesong.

Samtidig er August Baskår Pedersen og August Olsen Storbugt hentet inn sammen med Vildalen.

Sistnevnte spilte også for Drammen fra 2017 til 2018.

– Planen er selvfølgelig å være lenge i DHK denne gangen. Jeg trenger en trener som Kristian Kjelling nå. Han har spilt venstreback selv, han er flink til å kommunisere de små viktige detaljene. og han er en av de beste treneren jeg har møtt på, sier han.

