Idretten vil ha ekstra lettelser i smitteverntiltakene i mai – dette er «kravlisten»

NTB Sport

Det fremkommer i en pressemelding fredag. Norges idrettsforbund har også sendt et brev til Kulturdepartementet med innspill til gjenåpningsplanen. Brevet er underskrevet av generalsekretær Karen Kvalevåg.

Trinn to av regjeringens gjenåpningsplan skal etter planen iverksettes i neste måned. Så sent som på en pressekonferanse torsdag antydet regjeringen at tidspunktet blir i siste halvdel av mai.

Idretten henviser på sin side til at det er varslet en hovedregel på tre ukers mellomrom mellom hvert trinn i gjenåpningsplanen. Trinn én ble iverksatt 16. april, hvilket gjør at Kjøll & co. forventer nye lettelser tidlig neste måned.

Da mener i tillegg idrettspresident Berit Kjøll at planen som er lagt må forseres, slik at idretten får lempet mer på sine smittevernbegrensninger enn det som ligger inne i gjenåpningsplanen.

Klare krav

Idrettspresidenten er tydelig på at hun forventer at det kommer gode nyheter både for barne- og ungdomsidretten, breddeidretten for voksne og toppidretten.

Konkret ber Kjøll regjeringen om følgende lettelser på trinn to:

* Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer både innendørs og utendørs på tvers av kommunegrensene.

* Voksne i utendørs kontaktidretter gis unntak fra regelen om minst én meters avstand der dette er nødvendig for å utøve aktiviteten.

* Antallsbegrensningen for organisert trening innendørs for voksne bør økes til 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. Videre må det tydeliggjøres at det er mulig for flere grupper à 10/20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig.

* For både barn, unge og voksne bør idrettslagstilhørighet være avgjørende for aktivitet, ikke kommunetilhørighet. Regler og anbefalinger som begrenser aktivitet til kommunen, bør endres til idrettslaget, siden mange er medlem av et idrettslag i en annen kommune.

* Toppidrettsutøvere og deres støttepersonell må gis unntak fra dagens innreisekarantene-bestemmelser etter å ha gjennomført arbeidsreiser.

Viktig med lettelser

Kravet om at barn og unge skal kunne konkurrere på tvers av kommunegrenser ligger i utgangspunktet inne på tredje trinn av regjeringens gjenåpningsplan. Idretten ber altså nå om at lettelsen kommer allerede på trinn to.

Idrettspresidenten argumenterer her med at barn og unge må få åpning for å konkurrere «innenfor særidrettenes naturlige konkurransesoner».

– Dersom barn og unge skal prioriteres, må det også oppleves slik. Derfor er disse lettelsene nå svært viktige, sier Kjøll og legger til:

– Dersom myndighetene ikke ønsker å åpne opp for arrangementer på tvers av kommunegrenser for all barne- og ungdomsidrett, bør det som et minimum åpnes opp slike arrangement for alle utendørsidretter, inkludert kontaktidrettene.

Idrettspresidenten mener at smittesituasjonen og farten i vaksinasjonsprogrammet bør gi åpning for kontakttrening for voksne i breddeidretten. Her får hun støtte av landslagssjef i fotball, Ståle Solbakken.

– Det er på tide å komme i gang med breddeidretten. Jeg har jo kontakt med et par idrettsmiljøer, og jeg er bekymret for at mange vil slutte med sin idrett dersom vi snart ikke åpner opp. Det er alvorlig for idretten, men også alvorlig for folks fysiske og mentale helse, sier han.

Ingen løfter fra Raja

Idrettsforbundet ber også om karantenetilpasninger for toppidretten. Det henvises til at dagens karanteneordning utgjør store utfordringer for «utøvernes treningsforberedelser og konkurranseevne».

– Innreisekarantenen hindrer deltakelse i viktige konkurranser, gjør nødvendige treningsforberedelser svært krevende, og vil i verste falle redusere våre medaljesjanser under Tokyo-lekene og i andre internasjonale mesterskap, sier Kjøll.

Kulturminister Abid Raja (V) svarer følgende til NTB på om det kan bli aktuelt å komme idretten i møte:

– Det er forståelig at NIF kommer med ytterligere forslag til hvordan gjenåpningen kan foregå innenfor deres sektor. Regjeringen har utarbeidet en gjenåpningsplan i fire trinn for hele samfunnet, også for idretten, og den planen ble presentert av statsministeren til Stortinget etter påske. Vi tar med oss innspillet fra NIF, men foreløpig må alle innspill ses i sammenheng med regjeringens gjenåpningsplan og smitteutviklingen i samfunnet.

– Vi er nå på trinn 1 av planen, og for hvert trinn så kommer det også ytterligere åpninger for idretten, legger han til.

De utsatte sommerlekene i Japan innledes 23. juli. Paralympics-starten går etter planen 24. august

(©NTB)