Banken som skulle finansiere superligaen: – En åpenbar feilvurdering

NTB Sport

Banken skulle finansiere Super League og var klar til å legge 35 milliarder kroner på bordet bare for å få prosjektet i gang.

Men superligaen knelte på under to døgn som følge av massiv motstand hos fans, spillere, trenere og politikere.

– Vi feilvurderte åpenbart hvordan denne avtalen ville bli mottatt i det bredere fotballsamfunnet, og hvordan den kunne påvirke dem i framtiden. Vi skal lære av dette, skriver JP Morgan i en uttalelse fredag.

Superligaen ble lansert av tolv europeiske storklubber sent søndag kveld, og allerede tirsdag begynte samarbeidet å slå sprekker. Først trakk seks engelske klubber seg ut, før Atlético Madrid og Milano-klubbene Inter og Milan gjorde det samme.

Real Madrid-president Florentino Pérez, som skulle være øverste-sjef for superligaen, har uttalt at prosjektet bare er på pause. Men det er tydelig at ligaens største investor har innsett at superliga-satsingen var feilslått.

