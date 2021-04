Tetlagene vant igjen i tysk håndball

NTB Sport

Magnus Rød og Gøran Johannessen scoret fire ganger hver da Flensburg-Handewitt vant 35-29 over Ludwigshafen. Magnus Jøndal og keeper Torbjørn Bergerud bidro også.

Sander Sagosen scoret seks mål og Harald Reinkind ett da Kiel holdt følge med 32-26-seier borte mot Melsungen. Kiel har spilt 24 kamper, like mange som Flensburg, og er ett poeng bak.

Rhein-Neckar Löwen på tredjeplass er bare fire poeng bak lederlaget, men har spilt tre kamper flere enn tetduoen.

Både Flensburg og Kiel hadde svensk toppscorer. Jim Gottfridsson scoret ni mål for Flensburg, Niclas Ekberg like mange for Kiel.

Christoffer Rambo scoret fire mål da Minden vant 22-20 borte mot Nordhorn-Lingen og tok viktige poeng i bunnstriden. Kristian Bjørnsen scoret to mål da Wetzlar tapte 24-25 borte mot Hannover-Burgdorf.

