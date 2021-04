Pérez: Haaland eller Mbappé umulige signeringer uten Super League

NTB Sport

– Det er umulig å få gjennom signeringer som (Kylian) Mbappé og (Erling) Haaland generelt, ikke bare for Real Madrid, uten Super League, sa Pérez til radioprogrammet El Larguero.

– Generelt blir det ingen store overganger denne sommeren. Når penger ikke strømmer fra de rike klubbene til de fattige klubbene, lider alle, sa han.

Superligaplanene kollapset da de seks engelske klubbene trakk seg. Også de tre italienske klubbene og Atlético Madrid har trukket seg ut.

– Jeg er lei meg og skuffet fordi vi har jobbet med dette prosjektet i omkring tre år. Kanskje vi ikke har klart å forklare det godt nok, sa Pérez i intervjuet, gjengitt av Marca.

– Mesterligaformatet er gammelt og kun interessant fra kvartfinalene og utover, sa han.

Ikke over

Presidenten insisterer på at Super League-prosjektet ikke er over, og at klubbene fortsatt ikke har fjernet seg selv fra superligaen ennå.

– De tar feil, sier Pérez om alle som tror prosjektet allerede er dødt.

– Det står klart i kontrakten at man ikke kan trekke seg ut. De fleste involvert er direktører som kjenner denne verden, sa han.

Pérez skulle etter planen ledet den nye europeiske superligaen. Han ble overrasket over den store motstanden som kom etter kunngjøringen.

Ville redde fotballen

Kritikken har haglet fra supportere, tidligere toppspillere, høytstående politikere og trusler om utestengelse fra Det europeiske fotballforbundets (Uefa) president Aleksander Ceferin.

– Jeg har aldri sett en slik aggresjon fra en Uefa-president og noen av landenes fotballmyndigheter. Jeg har vært i fotballen i 20 år og ikke sett trusler som dette. Det var som om vi hadde drept noen. Det var som om vi hadde drept fotballen. Men vi prøvde å finne en måte å redde den på, sa han.

– Kanskje vi ikke forklarte det godt nok, men de ga oss heller ikke muligheten til å forklare det, la han til.

