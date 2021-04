Haaland & co. plasseres i forsterket isolasjonsboble – skal redde sesongen

NTB Sport

Koronatrøbbel i flere klubber har skapt usikkerhet rundt gjennomføringen av de gjenstående rundene i tysk Bundesliga denne sesongen. Nå tas det grep.

Smitteutbruddet i Rune Almenning Jarsteins klubb Hertha Berlin er blant hendelsene som gjør at den tyske ligaen (DFL) forsterker smitteverntiltakene rundt Bundesliga-aktørene.

I en uttalelse torsdag fremgår det at Erling Braut Haaland og kollegene fra 3. mai underlegges tiltak som innebærer at de «utelukkende kan oppholde seg i hjemmemiljøet eller på trening/stadion». Grepet omtales som en «kvasi-karantene».

Strammer til

Ni dager seinere, fra 12. mai, strammes smitteverngrepet rundt de to øverste tyske ligaene ytterligere. Da vil samtlige 36 klubber plasseres i en karantene-treningsleir, og det forutsettes at samtlige involvert har avgitt en negativ PCR-test mindre enn 24 timer i forkant.

Treningsleirene er obligatoriske for alle og vil vare til sesongen er avsluttet 22. eller 23. mai.

Flere spillere og medlemmer av støtteapparatet i Hertha Berlin har den siste tiden avgitt positive virusprøver. Landslagskeeper Jarstein er blant disse. Nordmannen ble smittet i kjølvannet av den siste landslagssamlingen, og i forrige uke ble det kjent at han hadde fått behandling sykehus i en uke.

Hertha-trøbbel

Smitteutbruddet i Hertha har ledet til at tre av klubbens kamper så langt er utsatt. Det skaper store utfordringer for gjennomføringen av sesongavslutningen.

Det ligger i øyeblikket an til at Hertha må finne plass til hele seks Bundesliga-kamper før sesongen etter planen skal avsluttes 22. mai. En utsettelse av den sistnevnte datoen er neppe aktuelt, all den tid en rekke landslagsspillere skal begynne oppkjøringen til sommerens EM-sluttspill allerede fra 1. juni.

Også på nest øverste nivå i tysk fotball har det vært flere smittetilfeller den siste tiden.

