Fotball: – Dublins EM-kamper flyttes til St. Petersburg

Det melder det polske nettstedet Sportowefakty med henvisning til kilder i Polens fotballforbund. Polen er i likhet med Sverige, Spania og Slovakia i EM-gruppa som skulle ha spilt i Bilbao og Dublin.

– Vi venter til det blir offisielt før vi uttaler oss, sier Sveriges landslags administrative leder Stefan Pettersson til Aftonbladet.

Uefa har utsatt til fredag den endelige avgjørelsen om hva som skjer med EM-byer som ikke kan garantere at det blir tilskuere på kampene, men lokale myndigheter i Bilbao har bekreftet at byen mister sine kamper. De flyttes trolig til Sevilla.

Dublin resignerer

Dublin har mer eller mindre gitt opp håpet om å beholde sine kamper.

– Om de fortsetter å insistere på at 25 prosent av tilskuerkapasiteten skal benyttes, blir det vanskelig for oss. Vi mener juni er for tidlig, sa visestatsminister Leo Varadkar onsdag.

Polens fotballforbund skal allerede ha fått beskjed om at Dublin-kampene flyttes til St. Petersburg, som fra før var en av EM-vertsbyene. Den russiske byen akter å benytte 75 prosent av tilskuerkapasiteten.

Glad for publikum

– Det ville bety mye å få ha supportere på kampene. Det er veldig gøy om det blir slik, sier Pettersson til Aftonbladet.

Sverige skulle ha sin EM-base i Dublin, der laget var oppsatt i to av sine tre kamper, men den planen må nå endres.

Polen skulle også hatt base i Dublin, men velger i stedet å oppholde seg i hjemlandet mellom kampene.

EM-sluttspillet innledes fredag 11. juni og varer en måned.

