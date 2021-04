Danske OL-utøvere får ikke rykke fram i vaksinekøen

NTB Sport

Det fastslår kulturpolitisk talsmann Kasper Sand Kjær for regjeringspartiet Socialdemokratiet.

– Vårt utgangspunkt er at hvis vi først åpner for grupper som OL-utøvere, vil det plutselig reise seg krav om at mange andre også skal få gå foran i vaksinekøen, sier han.

Danmarks idrettsforbund har ytret ønske om å få sikret vaksiner til deres OL-deltakere før sommerlekene i Japan.

Ifølge den nåværende vaksinekalenderen skal alle dansker over 16 år etter planen være vaksinert innen 8. august.

Heller ikke i Norge har det vært aktuelt å la OL-utøvere få «snike» i vaksinekøen.

