39 spanske klubber og La Liga slakter superligaprosjektet – krever at Real og Barcelona oppgir det

– De tilstedeværende klubbene avviste enstemmig planene for en slik turnering. Alle klubbene tror sterkt på at sportslige meritter er eneste kriterium for å kvalifisere seg til internasjonale turneringer, gjennom nasjonalt seriespill, står det i en uttalelse etter møtet.

Real Madrid, Barcelona og Atlético Madrid skulle være spanske deltakere i utbryterligaen. Etter at alle seks engelske klubber, de tre italienske og Atlético har trukket seg, står Real og Barcelona alene igjen.

– La Liga vil fortsette å jobbe med tilhengere, myndighetene, Uefa, fotballforbundet, spillerforeningen og interesseorganisasjonen European Leagues for å beskytte fotballen, og vi oppfordrer klubbene som fortsatt er involvert i dette prosjektet til å oppgi det umiddelbart, står det i uttalelsen.

Selv om nesten alle klubbene har trukket seg ut, hevder Real Madrid-president Florentino Pérez at Super League bare er satt på pause. Barcelona-president Joan Laporta forsvarer også prosjektet og kaller det «absolutt nødvendig». I en uttalelse på klubbens nettsted står det at klubbledelsen mener det ville vært en «historisk feil» å si nei til deltakelse i ligaen.

«Powerpointliga»

La Liga-president Javier Tebas sa etter møtet at det ikke er snakk om sanksjoner mot klubbene som deltok i superligaplanene, men at de andre klubbene vil ha garantier for at det ikke skjer igjen.

– Alle vil se hoder rulle, men vi har prosedyrer. Vi skal ikke haste inn i noe. Disse klubbene er blitt straffet av sine egne tilhengere. Deres rykte er skadd, sa han.

Han gikk i rette med uttalelsene til Pérez og Laporta om superligaen.

– Engelske og tyske klubber kommer aldri til å bli med, så superligaen er død. De snakker om hvor mye penger de ville hente til fotballen, men i mine øyne var dette en powerpointliga. Tallene de kastet om seg var ikke reelle, sa Tebas.

Slakt

I uttalelsen fra de 39 klubbene slaktes hele konseptet med utbryterligaen.

– I dag kan fotballfans over hele Europa drømme om at deres klubb, uansett størrelse, kan klatre til topps og hevde seg blant de beste. Denne europeiske tradisjonen om at fotball er for alle er grunnleggende og må ikke utfordres, står det.

– Global motstand har vist at en lukket, elitistisk liga er ugjennomførbar og uønsket. Reaksjonen viser hvor mye et åpent økosystem og fotballsamfunn betyr for folk.

