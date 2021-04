Ødegaards sjef fikk personlig unnskyldning etter superliga-fiasko

NTB Sport

Superliga-kaoset som rådet i to døgn etter annonseringen av utbryterligaen søndag kveld, ble ikke overraskende et hett tema da Martin Ødegaards trener møtte pressen torsdag.

Arsenal var én av tolv klubber som hadde takket ja til å delta i Super League, men gjorde retrett tirsdag kveld etter at prosjektet hadde skapt en orkan av kritikk.

På spørsmål om han selv og spillerne mottok en unnskyldning fra ledelsen i klubben i kjølvannet av tilbaketoget, svarte manager Arteta torsdag:

– Ja, absolutt. De har det fulle ansvaret for å drive denne fotballklubben, og det de sa var «Beklager for å ha forstyrret laget, vi gjorde dette fordi vi ikke hadde mulighet til å kommunisere på en annen måte tidligere, formidle denne beskjeden videre til spillerne». Mer kan du ikke be om.

Kom ut av kontroll

Spanjolen opplyste videre at han ikke var kjent med superliga-planene før rett i forkant av offentliggjøringen.

– Deretter kom alt helt ut av kontroll, og verden responderte på en helt samlet måte, sa Arteta.

Både Arsenals toppsjef Vinai Venkatesham og den amerikanske eierfamilien Kroenke skal ha vært i kontakt med Arteta etter at beslutningen om å trekke seg fra superligaen var tatt.

– Vinai snakket med meg og forklarte litt hva som skjedde. Han var tydelig og åpen med meg. Jeg forsto grunnene til at vi ikke kunne vite om dette. Vi var ikke involvert i avgjørelsen, sa spanjolen.

Sterk beskjed

Han hyllet samtidig fansen for måten den responderte samlet på.

– Da supporterne kom på banen og uttalte seg, gjorde de det virkelig tydelig og klart, og de sendte trolig den sterkeste beskjeden som noen gang er sendt i fotballen, sa Arteta.

Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool og Tottenham meldte seg alle ut av superliga-prosjektet tirsdag. Onsdag fulgte Milan, Inter og Atlético Madrid etter. Også Juventus har erkjent at superliga-prosjektet har minimale sjanser for å leve videre.

(©NTB)