Tre nye lag trekker seg fra Super League – Milan bøyer av for fansens misnøye

NTB Sport

Atlético Madrid opplyser om sin beslutning i en pressemelding onsdag. Det samme gjør Inter.

Milan har også lagt ut en melding der det fremgår at klubben innser at superliga-prosjektet ikke kan fortsette.

Styret i den spanske fotballgiganten Atlético Madrid tok avgjørelsen om å trekke seg onsdag morgen. Fra før har Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal og Chelsea vendt ryggen til superligaen.

– Førstelaget og treneren har uttrykket sin tilfredshet med klubbens avgjørelse, står det i pressemeldingen til Madrid-klubben.

Inter ute

På Inters hjemmeside er det publisert en uttalelse som sier at klubben ikke lenger er en del av det omstridte prosjektet. Dermed står kun Real Madrid, Barcelona og Juventus igjen av de tolv «grunnleggerklubbene».

AC Milan er ikke like konkrete i sin pressemelding og uttaler ikke direkte at klubben melder seg ut. Samtidig heter det til at «stemmene til bekymrede supportere over hele verden har blitt tydelig uttrykt, og Milan må være sensitive til stemmene til dem som elsker denne fantastiske sporten».

Natt til mandag ble prosjektet om Super League kunngjort med tolv av Europas største klubber involvert. Da het det at man ville stifte en eksklusiv utbryterturnering med 20 lag, hvorav 15 av dem skulle være garantert en plass i turneringen hvert år.

Dårlige utsikter

Raskt fikk prosjektet kritikk fra supportere, TV-stasjoner, fotballeksperter, andre klubber og Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Sent tirsdag kveld begynte korthuset for alvor å falle sammen da de seks engelske klubbene meldte seg ut.

Styreformann i Juventus, Andrea Agnelli, erkjente i et intervju med Reuters onsdag at det ikke er realisme i superliga-planene lenger.

Agnelli var en av initiativtakerne til Super League. Han har samtidig ledet Den Europeiske Klubbforeningen (ECA) de siste årene og jobbet med planene om reformer rundt Champions League-konseptet.

Nylig trakk han seg fra det vervet.

(©NTB)