Super League vurderer endringer etter engelsk exit

NTB Sport

Kun halvparten av de opprinnelige klubbene bak Super League er igjen etter at de engelske klubbene forlot prosjektet etter kun 48 timer.

– Gitt dagens forhold vil vi revurdere de mest hensiktsmessige trinnene for å omforme prosjektet, sa ligaen i en uttalelse i natt.

– Til tross for avgangen fra de engelske klubbene, som ble tvunget til å ta en slik beslutning på grunn av presset av dem, er vi overbevist om at vårt forslag er helt på linje med europeisk lovgivning, heter det videre.

Det står ikke noe konkret om hva som i så fall vil bli endret, eller om prosjektet vil fortsette eller ikke.

Foreløpig er det kun Juventus, Inter, AC Milan, Real Madrid, Barcelona og Atlético Madrid igjen i Super League.

Ifølge det italienske nyhetsbyrået ANSA kan Inter være det neste laget til å trekke seg. En ikke navngitt kilde i klubben siteres på at prosjektet «i nåværende tilstand ikke lenger er interessert for Inter».

Engelsk exit

Manchester City var den første av de tolv involverte klubbene som offisielt meddelte at den likevel ikke vil slutte seg til den europeiske utbryterligaen. Chelsea var den siste som offisielt bekreftet sitt nei, men det var første klubb som hoppet av.

Allerede før 20.00 norsk tid meldte BBC og andre medier at Chelsea hadde ombestemt seg og ikke ville være med. Like før midnatt norsk tid meldte Liverpool, Manchester United, Arsenal og Tottenham med noen minutters mellomrom at de ikke lenger vil være med i den omstridte ligaen.

Drøyt halvannen time senere bekreftet Chelsea som siste engelske klubb sitt nei.

Kritikk

Natt til mandag ble prosjektet om Super League kunngjort med tolv av Europas største klubber. Der het det at man ville stifte en eksklusiv utbryterturnering med 20 lag, hvorav 15 av dem skulle være garantert en plass i turneringen år etter år.

Siden da har prosjektet fått kritikk fra alle supportere, TV-stasjoner, fotballeksperter, andre klubber og det europeiske fotballforbundet (Uefa).

(©NTB)