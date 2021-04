Sky Sports: Utbryterklubbene fratas komitéverv i Premier League

NTB Sport

Ifølge kanalen kontaktet Masters Chelsea-formann Bruce Buck og Arsenal-direktør Vinai Venkatesham og ba dem om å trekke seg fra arbeidsgrupper. Om de ikke gjør det frivillig, vil de bli fjernet.

Manchester City-direktør Ferran Soriano skal også ha fått beskjed om å trekke seg fra sitt komitéverv, og kanalen har kilder på at Premier League vil fjerne Manchester United-direktør Ed Woodward og Liverpool-direktør Tom Werner fra kringkastingskomiteen.

Venkatesham og Soriano er medlemmer av en strategikomité, mens Buck har plass i en økonomikomité.

Tottenham, den fjerde klubben som ville bryte ut, har ingen tilsvarende komitéverv.

«Spioner»

Ifølge Daily Mail har andre klubber klaget over at utbryterklubbenes representanter hadde fungert som spioner under komitémøter mens klubbene jobbet med superligaplanene.

Utrenskningen i komiteene er trolig del av straffetiltakene som vurderes mot de seks klubbene.

Brightons administrerende direktør Paul Barber har bedt om at det iverksettes «passende tiltak» mot klubbene som var involvert i de havarerte superligaplanene.

Ifølge det britiske nyhetsbyrået PAs kilder har ikke Premier League-ledelsen endret sitt standpunkt siden den sendte ut en pressemelding tirsdag. Da var fortsatt «de seks store» i Premier League del av superligaprosjektet.

Stilles til ansvar

«Premier League vurderer alle tilgjengelige grep for å forhindre dette i å utvikle seg, så vel som å holde disse klubbene ansvarlige i henhold til våre regler», het det i meldingen.

Seksjon L9 i den engelske ligaens håndbok fastslår at medlemsklubber ikke skal delta eller spille kamper i andre turneringer uten på forhånd å ha skriftlig samtykke fra ligaens styre.

Uttalelsen fra Premier League-ledelsen tirsdag ble gitt i kjølvannet av et krisemøte. Der deltok de 14 klubbene som ikke var del av superligaplanene.

Tirsdag kveld og natt til onsdag trakk Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham og Liverpool seg alle fra omstridte Super League.

(©NTB)