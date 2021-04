Nepomnjasjtsjij nærmere å bli Carlsens VM-rival

NTB Sport

Nepomnjasjtsjij ledet kandidatturneringen i Jekaterinburg allerede før onsdagens runde, og med hvite brikker gjorde han kort prosess med Aleksejenko.

Med fire runder igjen er han et helt poeng foran Fabiano Caruana, Anish Giri og Maxime Vachier-Lagrave. Alle de øvrige er hektet av med minst to poeng.

Giri og Vachier-Lagrave spilte remis mot hverandre onsdag, mens Caruana spilte remis mot Ding Liren.

– Det var en ny stor dag med sjakk. Vi har hatt bare ett kjedelig parti av 12 siden de startet igjen. Ett poengs ledelse med fire runder igjen er mye, og Fabi eller Maxim må nok slå Jan med svarte brikker for at noen kan stoppe ham, sa Magnus Carlsen, som de tre siste dagene har vært ekspertkommentator for Chess24.

Slik blir det ikke de fire siste rundene. Da er Carlsen opptatt med Champions Chess Tour-turneringen som starter i helgen.

– Klar favoritt mot Jan

Carlsen ble i sendingen bedt om å vurdere hvordan han vil stå seg mot de mulige VM-utfordrerne.

– Jeg vil si at det vil være ganske jevnt og åpent mot Fabi (Caruana), men at jeg vil være en ganske klar favoritt mot alle de andre. Unntaket er Ding, men han kommer ikke til å kvalifisere seg, sa Carlsen.

De sju første rundene av kandidatturneringen ble spilt i tiden 17. til 25. mars i fjor, mens stort sett all annen sport i verden var stoppet på grunn av viruspandemien. Til sist ble også kandidatturneringen avbrutt. Nesten 13 måneder senere er de samme åtte spillerne tilbake i Jekaterinburg for å spille de sju siste rundene.

Jevngamle

Vinneren får spille om VM-tittelen mot Carlsen i Dubai i tiden 24. november til 16. desember i år. Med fire runder igjen av kandidatturneringen ligger det an til å bli et oppgjør mellom 1990-modellene Carlsen og Nepomnjasjtsjij.

Russeren har igjen partier mot Caruana (med hvit, fredag), Wang Hao (svart, lørdag), Vachier-Lagrave (hvit, mandag) og Ding (svart, tirsdag).

Magnus Carlsen har vært verdensmester siden 2013.

