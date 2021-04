NFF glad for engelsk superliga-nei: – De har svekket posisjonen sin

NTB Sport

Svendsen har akkurat oppdatert seg på de siste hendelsene i saken, som tok fyr sent tirsdag kveld da meldingene kom om at de seks engelske klubbene trakk seg fra Super League-prosjektet.

– Jeg tror de som står bak, har undervurdert kraftig reaksjonene som ville komme og har kommet. Alt fra fans, ligaforeninger, klubber, fotballforbund (Fifa og Uefa) har vært krystallklare. Også politiske myndigheter. Det har vært så kraftig. Det er veldig positivt at de engelske klubbene har trukket tilbake sin deltakelse, sier Svendsen til NTB onsdag morgen.

– Skrøpelig

Han tror det vil ta tid før et liknende prosjekt ser dagens lys igjen.

– Gjennom det som har skjedd, har de svekket posisjonen sin om dette var forhandling. Det er fordi det er så entydig motstand mot en Super League at det vil ta lang tid før noen vil prøve på en tilsvarende løsning, sier han.

Nå mener Svendsen at om Super League ikke skrotes helt, vil den uansett ikke være like attraktiv.

– Uten engelske, tyske og franske topplag ser det litt skrøpelig ut med superligaen. Da er det et helt annet utgangspunkt. Dette tror jeg blir veldig krevende og forhåpentligvis betyr slutten på ideen. Men så vil nok trusselen om en Super League ligge der hele tiden, sier han.

– Dårlig fundert

Også generalsekretær i NFF Pål Bjerketvedt er glad for den siste vendingen i Super League-saken.

– Jeg er glad for at de engelske klubbene har trukket seg. Super League-prosjektet er en trussel mot hele fotballmodellen vår. Ikke minst den finansielle distribusjonsmodellen, sier han til NTB.

– Det virker som om konseptet da det ble lansert i helgen var dårlig fundert. Vi tror vel at årsaken til at det plutselig kom på banen igjen, og lansert på denne måten, er at et nytt Champions League-format var på programmet på kongressen i går, sier Bjerketvedt.

På kongressen tirsdag gjentok Uefa truslene om å straffe utbryterklubbene og deres spillere hardt.

Hektiske dager

Natt til mandag ble prosjektet om Super League kunngjort med tolv av Europas største klubber involvert. Der het det at man ville stifte en eksklusiv utbryterturnering med 20 lag, hvorav 15 av dem skulle være garantert en plass i turneringen hvert år.

Siden da har prosjektet fått kritikk fra supportere, TV-stasjoner, fotballeksperter, andre klubber og Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Meldingene om utmelding fra Arsenal, Liverpool, Manchester United, Manchester City og Tottenham ble alle lagt ut rett før midnatt norsk tid. Chelsea fulgte etter drøyt halvannen time senere, selv om britiske medier meldte om klubbens avgjørelse allerede litt før 20.00 norsk tid, før PL-kampen mot Brighton (0-0).

(©NTB)